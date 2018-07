Ook BV's vierden onze overwinning uitbundig

Het hele land stond gisteren in rep en roer en ook Bekend Vlaanderen bouwde een feestje van jewelste om onze Rode Duivels te eren. Op hun sociale media deelden ze volop hun vreugde met hun volgers.

Wendy Van Wanten supporterde op haar eigen manier voor de 'Rode Duiveltjes': in roodgekleurd ondergoed ...

Go duiveltjes#primadonnalingerie#Belgium#samengenieten#spannend#rodeduivels Een bericht gedeeld door Wendy Van Wanten (@wendyvanwanten) op 6 Jul 2018 om 10:54 (PDT)

Acteur Stany Crets ging 'all the way' met zijn hanenkam in de Belgische driekleur.

Een bericht gedeeld door Stany Crets (@stany_crets) op 6 Jul 2018 om 11:35 (PDT)

Matteo Simoni zocht samen met zijn vrienden van "Call Boys" en zijn vriendin een drukke marktplaats op.

Jaaaaaaaa ???? Een bericht gedeeld door Matteo Simoni (@simonimatteo) op 6 Jul 2018 om 1:24 (PDT)

Katja Retsin postte tussendoor nog een selfie van zichzelf in vol Belgisch ornaat.

Eva De Roo ging samen met de wei van Werchter helemaal uit haar dak.

Ook Niels Destadsbader vierde de overwinning in het gezelschap van zijn vrienden, waaronder Peter Van de Velde.

Een spannende match? O ja, Kristel Verbeke beet zich een weg door de match heen.

Ik durf nie meer kijken ??#brabel Een bericht gedeeld door Kristel Verbeke (@kristelverbeke) op 6 Jul 2018 om 12:45 (PDT)

Tanja Dexters volgde de wedstrijd mee vanuit haar hotellobby in Ibiza.

Ook Gilles Van Bouwel genoot met volle teugen vanop de festivalweide van Werchter.

Fuck yeah!!!!! #redtogether Een bericht gedeeld door Gilles Van Bouwel (@gillesvanbouwel) op 6 Jul 2018 om 12:57 (PDT)

Ibiza blijkt de hotspot voor Bekend Vlaanderen deze zomer. James Cooke en Gert Verhulst vierden onze overwinning samen in een bar op het feesteiland.

Vincent Van Geel supporterde in een select gezelschap voor onze ploeg.

HALVE FINALEUH! #brabel Een bericht gedeeld door Vincent Vangeel (@vincentvangeel) op 6 Jul 2018 om 1:20 (PDT)

Peter Van de Veire vertoeft in het mooie Italië in een comfortabele ligzetel, maar voor Neymar wil hij wel nog eens rechtstaan.