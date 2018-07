Spreekt Meghan Markle nu met een Brits accent?

Hoewel Meghan Markle en prins Harry slechts twee maanden getrouwd zijn, lijkt de hertogin zich nu al als een echte Britse te gedragen. Op basis van een video van een trouwe fan op Twitter zijn heel wat internetgebruikers van mening dat Meghan toch behoorlijk Brits klinkt en dat ze haar Amerikaanse accent steeds meer achterwege laat.

Een kort beeldfragment op Twitter heeft een internationaal internetdebat over het accent van Meghan Markle teweeggebracht. De bewuste video werd midden juni opgenomen tijdens de eerste grote soloverschijning van de hertogin aan de zijde van de Queen tijdens de opening van een brug in Cheshire. Meghan Markle sprak toen met meerdere fans, waaronder Aya El Zeiny, die vol trots haar korte gesprekje met Meghan Markle op Twitter postte.

Internetgebruikers oordelen op basis van dit beeldfragment dat het accent van de hertogin nu Britser klinkt dan voordien. In het fragment horen we hoe ze de aanwezigen groet en complimentjes over haar huwelijk in ontvangst neemt.

Volgens de Britse dialectcoach John Fleming, die hierover door de de krant The Guardian werd aangesproken, zijn er wel degelijk subtiele verschillen op te merken: "De manier waarop Meghan de 'R' uitspreekt, is lichtjes anders. Uit recente geluidsfragmenten blijkt dat die nu minder hard uitgesproken wordt dan bij het gebruikelijke Amerikaanse accent. Ze maakt ook gebruik van de typische Britse klinker, die normaal in het woord 'thought' voorkomt, in de zin "We all had a nice day", in het woord 'all'.