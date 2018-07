Stoffel Vandoorne na 17de tijd: "Dit was een goede dag voor het team"

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed gisteren tijdens de eerste en tweede oefensessie telkens de zeventiende tijd. Alonso en hijzelf reden echter met een verschillende afstelling, de Spanjaard slaagde daarmee erin om een zesde tijd te rijden. Vandoorne hoopt dan ook om vandaag net als Alonso zich veel meer naar voor te bevinden.

"Ik was redelijk verrast dat het circuit van Silverstone zo hobbelig erbij ligt, zeker nadat het een nieuwe asfaltlaag heeft gekregen," aldus Vandoorne. "Over het algemeen was het geen makkelijke vrijdag voor ons, maar ik denk wel dat het een positieve dag voor het team was."

Aangezien McLaren al geruime tijd met aerodynamische problemen kampt moet het team vooral op vrijdag heel wat onderdelen en afstellingen uittesten. Door op beide wagens een compleet verschillende afstelling te plaatsen hoopt men zo vooruitgang te boeken.

"We hebben tijdens de tweede oefensessie op de twee wagens met een verschillende afstelling gereden en zo verschillende zaken uitgetest. Het leek bij Fernando erg goed te gaan met een zesde plaats. Hopelijk hebben we dan ook wat performance gevonden die we op zaterdag kunnen gebruiken. Soms maken we van vrijdag op zaterdag een stapje achteruit, maar laat ons afwachten. Hopelijk kunnen we ons blijven verbeteren."

Het circuit van Silverstone beschikt over een nieuwe asfaltlaag en dat kan volgens Vandoorne nog voor spektakel zorgen.

"Ik denk dat de asfaltlaag er een beetje voor zorgt dat je wat een vreemd gevoel hebt in de wagen. We hadden iets gelijkaardig toen er in Barcelona en Rusland een nieuwe asfaltlaag lag. Het zal echter voor extra entertainment zorgen," besloot Vandoorne.

