Thaise jongens in grot schrijven brieven: “Maak jullie niet ongerust”

De twaalf jonge voetballers die in een Thaise grot vastzitten, hebben brieven geschreven naar hun ouders. “Maak jullie geen zorgen, we zijn allemaal sterk.”

In de brieven schrijven de jongens dat ze zo snel mogelijk naar huis willen als ze uit de grot zijn gehaald. Velen vragen om dan hun favoriete maaltijd klaar te maken.

“Maak je niet ongerust, ik ben oké’, stelt een jongen. ‘Vraag alstublieft aan Yod of hij fried chicken met mij wil gaan eten.”

Een andere jongen schreef: “Maak jullie geen zorgen dat ik twee weken vermist ben, ik zal jullie weer snel in de winkel helpen.”

“Denk aan mijn verjaardag”, schrijft een jongen. “Ik ben oké, maar het is en beetje koud.”

“Ik hou van je, mama. Ik hou van je, papa. En ook van mijn broer”, schrijft een van de jongens. “Maak je geen zorgen, ik ben gewoon twee weken verdwenen. Ik zal jullie elke dag helpen in de winkel, ik zal hier snel uitgeraken”, schrijft een andere.

In een aparte brief biedt de 25-jarige coach Ekkapol Chantawong ook zijn excuses aan. “Aan alle ouders: de kinderen stellen het nog altijd goed. Ik beloof dat ik goed op ze zal passen. Ik bedank iedereen voor de steun en ik wil mij bij de ouders verontschuldigen.”

De groep schreef de brieven nadat ze berichten van hun familie hadden gekregen. Een eerdere poging om een telefoonlijn te leggen, mislukte.

Foto: REUTERS

De twaalf jongens, tussen 11 en 16 jaar, zitten nu al 14 dagen in de grot. “De tijd dringt”, zegt het hoofd van de reddingsmissie Narongsak Osottanakorn. De reddingswerkers willen de risico’s beperken door onder meer het water weg te pompen, maar de beperkte zuurstof in de grot is een andere “grote zorg”.

De weg naar buiten is erg gevaarlijk in de ondergelopen grot, zo blijkt ook uit de dood van een van de reddingswerkers gisteren.

Het is voor de meer dan 1.000 betrokkenen een race tegen de klok omdat eerstdaags weer felle regens worden verwacht, die het waterniveau in de toegangsweg naar de jongens opnieuw kunnen doen stijgen. Er wordt ook gezocht naar alternatieve routes, maar een doorbraak blijft voorlopig uit.

Als de reddingswerkers de jongens niet naar buiten krijgen, wordt overwogen om ze in de grot te bevoorraden en ze van zuurstof te voorzien opdat ze maanden in de grot kunnen overleven.