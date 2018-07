Engie Parkies maakt mooie start in Kapermolen

Hasselt-Centrum

Hasselt - Voor de bezoekers van de Engie Parkies – de Kaperconcerten – kon het begin van de reeks concerten in Hasselt niet mooier van start gaan. Schitterend weer, goed volk en Cookies and Cream zorgden voor spektakel en ambiance.

De honderden liefhebbers van zomerse gezelligheid die de weg naar Kapermolen vonden werden dik beloond. De doortocht van Cookies and Cream werd voorafgegaan door een dj-set om de temperatuur nog wat op te drijven. Ondertussen zochten en vonden ze een plaatsje voor het posium of aan de tafels. Opvallend dat er toch nog veel picknickers opdaagden hoewel de organisatie het uitdrukkelijk en op voorhand verbood.

Cookies and Cream maakten het al goede weer nog beter. Niet moeilijk als je Tomorrowland, Rock Werchter, Laundry Day, international shows in Moscow, London, Paris, Barcelona, Ibiza Val Thorens (FR) op je palmares kunt schrijven. In Hasselt maakten de jongens het erg bont en kregen ze het enthousiasme amper getemperd.

Op donderdag 12/7 komt Buscemi de boel op stelten zetten. U bent gewaarschuwd.