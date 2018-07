Thaise voetballertjes niet klaar om te duiken: reddingsoperatie stilgelegd. Kinderen schrijven brief aan ouders

De reddingsoperatie van de twaalf Thaise voetballers en hun coach, die al twee weken vastzitten in een grot, is stilgelegd. De jongens zouden mogelijk duiken om uit de grot te komen, maar daar zijn ze niet klaar voor, melden de lokale autoriteiten. De tieners hebben briefjes aan hun ouders geschreven.

“Nee, niet vandaag”, antwoordde gouverneur Narongsak Osotthanakorn vrijdagavond op de vraag of de reddingsoperatie van de twaalf voetballers en hun trainer afgelopen nacht zou beginnen. De groep zou mogelijk met een duikuitrusting het kilometerslange parcours naar de ingang van het grottencomplex afleggen, maar de operatie ligt momenteel stil. De jongens -tussen de 11 en 16 jaar- zijn niet klaar om te duiken, klinkt het. Duikers blijven de voetballers en hun coach (25) duik- en ademhalingstechnieken leren.

De groep maakt het goed, zei Osotthanakorn verder. Hun gezondheid is in orde en ze krijgen eten, drinken en andere benodigdheden aangeleverd. Toch zijn er nog een aantal zorgen: het zuurstofniveau in de ruimte is gedaald, hoewel er inmiddels voor zuurstoftoevoer is gezorgd. Daarnaast dreigt het te gaan regenen, waardoor het waterniveau in de grot weer kan stijgen.

Vrijwilligers proberen met vier grote waterpompen de grotten leeg te krijgen. De waterpompen proberen drie miljoen liter water uit het ondergelopen stelsel te halen en draaien de hele dag.

Boren

Ondertussen blijven de redders zoeken naar de beste mogelijkheid om hen uit de grot te krijgen, waarbij “de veiligheid van de groep” voorop staat. Een alternatief voor duiken is het van bovenaf boren naar de jongens. Zij zitten zo’n 800 meter diep. Er zijn al ruim honderd tunnels geboord,. Achttien daarvan lijken veelbelovend, maar het is nog niet duidelijk of de groep daadwerkelijk bereikt wordt.

Brieven

De jongens hebben briefjes aan hun ouders geschreven. “Wees niet bang, we zijn allemaal sterk”, valt er onder meer te lezen. “Leraar, geef ons niet te veel huiswerk”, schrijft een ander.

Ook de coach van de jongens richt zich in een brief tot de ouders van zijn sporters. Hij biedt zijn excuses aan. “Beste ouders, alle kinderen maken het goed. Het reddingsteam zorgt goed voor ons”, schrijft Ekkapol Chantawong. “En ik beloof jullie dat ik zo goed als ik kan voor de jongens zal zorgen. Ik wil mij bij de ouders verontschuldigen. Bedankt voor alle hulp.”