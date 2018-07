Na zijn recente veroordeling zal de Genkse CD&V-schepen Ali Caglar niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Genk. “Ik zou misschien meer stemmen halen dan ooit, maar het project van mijn partij staat boven mijn eigenbelang”, zegt Caglar, die het nieuws via een open brief aan de Genkenaren bekendmaakt.