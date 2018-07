“Project van mijn partij staat boven eigenbelang”

GenkNa zijn recente veroordeling zal de Genkse CD&V-schepen Ali Caglar niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Genk. “Ik zou misschien meer stemmen halen dan ooit, maar het project van mijn partij staat boven mijn eigenbelang”, zegt Caglar, die het nieuws via een open brief aan de Genkenaren bekendmaakt. In afwachting van zijn proces in hoger beroep blijft hij afwezig als schepen, mét verlies van wedde. “Ik zal strijdvaardig mijn beroep voeren. Ik hoop dat ik bij een gunstig arrest snel weer als politicus kan meebouwen aan dit prachtige Genk.”