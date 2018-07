Enkele bewoners rond het stadspark in Sint-Truiden startten een petitie op om de geluidshinder tijdens de parkevenementen te beperken. De overlast gaat vooral over het jaarlijks midzomernacht evenement. Volgens Raymond Mathijs, die de petitie opstartte, werden de grenzen van het leefbare overschreden en was de overlast tot in de omliggende straten hoorbaar. De actie werd al door een 80-tal personen ondertekend.