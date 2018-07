De leasing van de twee luxewagens voor de diensthoofden van de stad Sint-Truiden blijft voor beroering zorgen. Sp.a vraagt nu een doorlichting van het dossier bij Audit Vlaanderen. Aanleiding is de goedkeuring van het bestek voor raamovereenkomst van 1,5 miljoen voor de leasing van dienstwagens. “Wij hebben zware twijfels over bepaalde elementen. Bovendien is ons inzagerecht geschonden. Dus maken wij een dossier over aan Audit Vlaanderen”, aldus Filip Moers en Gert Stas. (sp.a)