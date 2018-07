HASSELTVoor het eerst sinds 1986 staan we nog eens in een halve finale van de wereldbeker voetbal. Volgens psychologen zorgt die overwinning ook voor een fikse mentale opkikker voor alle Belgen. “Na de overwinning van Nieuw-Zeeland in het WK Rugby werd er een overduidelijk effect vastgesteld op het algemeen welzijn van de Nieuw-Zeelanders. Zelfs bij mensen die helemaal geen interesse hadden in rugby”, zegt professor in de sportpsychologie Filip Boen.