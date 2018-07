Leopoldsburg/maaseikDeze zomer nog gaat de Nederlandse overheid aan een draaiboek werken voor wanneer een wolvenkoppel of roedel zich in hun land vestigt. Een noodzaak, want intussen blijkt dat er alleen dit jaar al zes verschillende wolven - onder wie Naya - gesignaleerd werden. Jan Loos van Welkom Wolf voorspelt dat er ook in Vlaanderen meer wolven zullen komen. “Wat nu in Nederland gebeurt, staat met vertraging van een paar jaar ook hier te gebeuren.”