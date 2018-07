N-VA zet zichzelf voor groot stukbuitenspel

In Limburg zullen CD&V, Open Vld en sp.a de volgende zes jaar het provinciebestuur en (in afwisselende samenstelling) heel wat belangrijke steden en gemeenten besturen. Net als in 2012 haalt N-VA weinig binnen, niet zozeer omdat “iedereen tegen ons is” zoals de partij graag communiceert, maar door getalm, een weinig efficiënte backoffice en een gebrek aan onderhandelingservaring. Dat concluderen we na urenlange een-op-eengesprekken met tientallen onderhandelaars.