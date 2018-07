Lahcen M. trok op 11 februari 2016 een spoor van vernieling in Heusden-Zolder nadat hij met een brandblusser het raam van het Sint-Franciscusziekenhuis had ingegooid om te ontsnappen. In totaal maakte de dolleman, die eerder al geïnterneerd was en een rijkelijk gevuld strafblad heeft, zeven slachtoffers. Bij zijn ontsnapping uit het ziekenhuis had hij eerst een hoofdverpleger en een verpleegster met een pen verwond. Vervolgens trok hij naar de Dennenweg, waar Lahcen de thuisverpleegster uit Kinrooi met een puntvormige houten paal doodsloeg in een woning. Hoewel de vrouw haar autosleutels aan hem had gegeven, bleef hij tot vijf keer toe inslaan op haar hoofd. De bewoonster van 78 slaagde erin om de politie te verwittigen. Haar 50-jarige mindervalide dochter was eveneens zwaar toegetakeld. Tot op vandaag draagt ze er nog altijd de sporen van. De veertiger vluchtte daarop richting een bedrijventerrein om een wagen te stelen. Tot slot crashte hij met een tweede gestolen wagen tegen een 33-jarige vrouw die gewond raakte.

Slachtoffer Lisette Meerten Raymond Lemmens

Lahcen M. verklaarde dat hij handelde in een psychose en niet wist wat hij deed. Uit onderzoek bleek dat hij toen en tot op de dag vandaag sukkelt met een geestesstoornis. “Hij is in staat tot schijnaanpassing, maar de onderliggende stoornis blijft aanwezig en kan te allen tijde tot uiting komen. Indien hij niet geïnterneerd wordt, is de kans op recidive zeer groot”, aldus het vonnis.

Dit is het best mogelijke vonnis. Hopelijk was dit de laatste keer dat we zo met de zaak geconfronteerd worden Jaak DIRIX Echtgenoot slachtoffer

De proceskosten van bijna 17.000 euro zijn voor zijn rekening. Aan een 25-tal burgerlijke partijen moet Lahcen in totaal 173.000 euro betalen. De kans dat de slachtoffers daar ooit wat van zien, lijkt klein gezien de financiële status van de dader. “Het geld maakt niet uit. Belangrijk is dat hij geïnterneerd wordt en hopelijk nooit meer vrij komt. Dit is het best mogelijke vonnis. Hopelijk was dit de laatste keer dat we zo met de zaak geconfronteerd worden”, zuchtte Lisettes man Jaak Dirix. De kans dat de verdediging in beroep gaat lijkt klein. “Hoogstwaarschijnlijk gebeurt dit niet. Wij hebben ons immers nooit verzet tegen de internering. Volgende week heb ik het erover met mijn cliënt. Door de cipiersstaking kon hij vandaag niet aanwezig zijn in de rechtbank”, aldus advocate Eylem Turan.