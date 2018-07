Leander KUIPERS

Het nieuwe winkelcomplex komt er op de gronden van het huidige containerpark tussen de Dorpsstraat en de Overbroekstraat. Nu al zeker: er komt een kersverse vestiging van de Nederlandse winkelketen Action. Ook supermarkt Lidl, die nu in het centrum gelegen is, verhuist naar de nieuwe site. Voor de derde winkelruimte lopen er nog gesprekken met verschillende kandidaten. Boven de winkels zullen twaalf appartementen gebouwd worden. “Op deze manier houden we Lidl toch in Wellen. Bovendien is een winkel als Action een echte publiekstrekker die ook onze middenstand en het jobaanbod een boost geeft”, vertelt CD&V-schepen van Lokale Economie Kristien Treunen.

140 extra parkeerplaatsen

Om er een conform geheel van te maken, wordt ook de architectuur van het aanpalende oude gemeentehuis overgenomen en komt er een overdekte winkelgalerij. Geluidswerende wanden moeten geluidsoverlast voor omwonenden voorkomen en sensoren zorgen ervoor dat er ’s avonds geen onnodige lichten zullen branden op de parking. Een trage verbindingsweg voor zwakke weggeberuikers dient dan weer als doorsteek naar het dorp.

Daarnaast wordt er aan de winkels een parking met 140 gratis plaatsen aangelegd. De burgemeester is blij met het duurzame en kernversterkende project dat volgens haar ook de beleving ten goede zal komen. “Die 140 extra parkeerplaatsen zullen bij grote evenementen zoals de jaarlijkse kermis of de braderie goed van pas komen”, aldus Robeyns.

Een winkel als Action is een echte publiekstrekker die ook onze middenstand en het jobaanbod een boost geeft Kristien TREUNEN Schepen van Lokale Economie

De oplevering van het hele project is voorzien voor het najaar van 2019 en wordt geschat op zo’n 800.000 euro.

Nieuw containerpark

“Net buiten de dorpsrand op het bedrijventerrein Herten wordt er ook werk gemaakt van een volledig nieuw containerpark van zo’n 4.000 vierkante meter. Op het terrein aan de Smissebroekstraat komt ook nog een kantoorunit voor het personeel”, weet Robeyns. In eerste instantie leek het recyclagepark te verdwijnen uit de gemeente. Nu krijgen de Wellenaren een volledig vernieuwd containerpark. “De technische dienst kan nu veel comfortabeler werken en door de komst van het nieuwe containerpark zal bovendien de geurhinder en de verkeers- en geluidsoverlast van het park verdwijnen nabij de dorpskern.”

Naast het nieuwe afvalpark zal ook de technische dienst van de gemeente verhuizen naar een nieuwe locatie op het industrieterrein. Op een gebied van 75 are komen straks een reeks loodsen, opslagruimten, een personeelsgebouw en parkeerplaatsen voor het personeel.