“We kunnen de prachtige natuur die rond het wachtbekken in Stevoort ligt niet bezoeken, en dat is schandalig”, aldus Reniers. Om die reden plaatste hij een bord bij de ingang van het domein in de Broekstraat aan ontmoetingscentrum Steborg, waarmee hij zijn ongenoegen duidelijk maakt.

Momenteel onderzoeken we of we toch een fiets- of voetpad kunnen aanleggen rond het wachtbekken, zonder dat het de privacy van de buurtbewoners schendt Nadja VANANROYE Burgemeester Hasselt

“Het wachtbekken, gerealiseerd door de VMM, is in gebruik genomen in 2014”, zegt burgemeester Nadja Vananroye (CD&V). “Het stadsbestuur heeft hiervoor in april 2009 een bouwvergunning afgeleverd. In die bouwvergunning werd als voorwaarde opgenomen dat er in het gebied van het wachtbekken niet mag gefietst of gewandeld worden. Als burgemeester moet ik er natuurlijk voor zorgen dat de voorwaarden die de stad destijds heeft opgelegd, ook nageleefd worden.”

Privacy van bewoners

“Maar een en ander moet ook in zijn juiste kader bekeken worden”, gaat burgemeester Vananroye verder. “Want die voorwaarde werd in de bouwvergunning opgenomen omdat er inderdaad, als men zou fietsen en wandelen boven op de dijk, inkijk bestaat in de privétuinen en zelfs huizen van de aanpalende bewoners. Momenteel onderzoeken we samen met onze diensten en de VMM of we een fiets- of voetpad kunnen aanleggen rond het wachtbekken. Dat zou dan beneden aan de boord van het bekken komen, en niet langer bovenop de dijk. Op die manier kan er wel kan gefietst en gewandeld worden in het gebied, maar alleen op een manier die de privacy van de buurtbewoners respecteert. Er is vandaag trouwens nog niets definitiefs. Zodra het duidelijk is of dit haalbaar is, zullen we de plannen voorleggen aan de hele buurt om ze in overleg te verfijnen en om te zien of het openstellen door iedereen gedragen wordt.”