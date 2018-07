“Ik voelde me bijna superieur”

Thibaut Courtois 1 – Neymar 0. Toen de Braziliaanse spits dacht dat hij in toegevoegde tijd de gelijkmaker binnen had getrapt, rekte Courtois zich nog even uit en tikte de bal met een heerlijke redding uit de bovenhoek. Een moment later floot ref Mazic de Rode Duivels naar de hemel. “Ik voelde me zo goed als superieur vandaag”, lachte Courtois. “Tegen Frankrijk wil ik een dikke match spelen en dan volgt de finale nog.”