Mother Russia. Wat vóór het WK schier onmogelijk leek, komt plots akelig dichtbij: organisator Rusland die het tot de finale en misschien zelfs meer dreigt te schoppen. Na de stunt tegen Spanje is het geloof bij Vladimir Poetin en co in een echte sensatie bijzonder groot. Terecht? Jawel, als je naar deze drie punten kijkt.