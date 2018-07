Een dochter krijgen kan hij nog eens, een kwartfinale van het WK maakt hij nooit meer mee. Dus was Andreas Granqvist (33) donderdagnacht niet aanwezig bij de geboorte van Mika. De Zweedse aanvoerder bleef in Rusland om vandaag Engeland in de ogen te kijken. Zijn ‘Worldcupbaby’ is wel de Zweedse geluksbrenger.