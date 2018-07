Onze hoofdredacteur Indra Dewitte vindt voetbal vandaag de belangrijkste hoofdzaak

Niet alleen yes, we can, maar gewoonweg yes, we did it! Ongelooflijk! Fenomenaal! Historisch! Gewonnen van de Brazilianen nog wel, de voetbalnatie bij uitstek! Zelden bezondigen we ons aan zoveel bijvoeglijke naamwoorden en uitroeptekens, maar deze keer kan het niet anders. De gouden generatie Rode Duivels heeft bewezen dat ze de meest talentvolle generatie voetballers is die ooit op de grasmatten heeft rondgelopen. Winnen tegen De Gouden Kanaries is ronduit episch. Sinds het WK voetbal vanaf 1930 om de vier jaar wordt georganiseerd (behalve in 1942 en 1946), heeft Brazilië vijf van de achttien WK’s gewonnen. Daarmee zijn ze de absolute koning van de wereldbeker. En onze Duivels hebben die mannen nu gevloerd. Simpelweg koudgezet, in een schitterende, bloedstollende match.

Je moet geen voetbalkenner, zelfs geen voetballiefhebber zijn, om te kunnen genieten van een heerlijk spektakel als dat van gisterenavond. In een woord: wereldklasse! Twee geweldige, aanvallende ploegen, twee keer testosteron dat van het veld spat, ongeëvenaard werk van de grootste Limburgse doelman aller tijden. Afgezien en gezweet, beide ploegen zijn ultra-diep gegaan. Maar het mocht niet baten. De Rode Duivels zijn de sterkste! 32 jaar na Mexico staan we weer in de halve finales! Hoe schoon kan het leven zijn? Hier is geschiedenis geschreven, en niet alleen voetbalgeschiedenis. Elke bovengrens lijkt verdwenen voor de Duivels, het glazen plafond van de kwartfinales is gesneuveld! Het onmogelijke is soms mogelijk. Het geloof in eigen kunnen stijgt voor heel even naar oneindig, ondanks onze volksaard. Zo’n overwinning zorgt voor waanzinnig veel emotie, op en naast het veld. De zweem van onoverwinnelijkheid doet iedereen dromen.

Die cocktail van geloof, overmoed en onoverwinnelijkheid is heel sterk, dat weten ook bedrijven, politici en marketeers. Mensen verliezen nu even alle terughoudendheid en surfen gelukzalig mee op dat unieke, machtige gevoel. U zal daarom in de komende uren en dagen platgeslagen worden door allerlei advertenties, politieke boodschappen en verkoopspraatjes. De ene zal u vertellen dat deze overwinning het bewijs is van een vernieuwde nationale samenhorigheid onder de Belgen, de ander zal u laten geloven dat het een schitterende uiting is van het succes van diversiteit. En nog een ander verkoopt gewoon wat extra bier.

Maar laat u niks wijsmaken. Die fantastische match is niks van dat alles. Het is alleen een geweldige sportieve krachttoer, van een ongeëvenaard team Rode Duivels. Vandaag is voetbal heel even niet meer de belangrijkste bijzaak in het leven, maar de belangrijkste hoofdzaak. Natuurlijk weet iedereen dat Belgium morgen weer gewoon Jupiler wordt. Dat is voor straks. Nu nog even genieten van die fantastische overwinning van onze jongens. Want die is tenslotte ook een beetje van ons, toch? Sint-Petersburg, here we come!