Courtois: “De moeilijke weg? Er is maar één weg: die naar de finale”

Euforie heerste bij de Rode Duivels na de onwaarschijnlijke overwinning tegen Brazilië (1-2) van vrijdag. Thibaut Courtois was na afloop van de wedstrijd vol lof voor zijn team.

“Dit is een fantastische prestatie van ons”, verklaarde de doelman na de wedstrijd. “We hebben geweldig goed gespeeld, vooral in de eerste helft. Alles klopte. Ze hadden het moeilijk met onze tegenaanvallen. Twee keer scoorden we na een goede tegenaanval want de corner die aan het tweede doelpunt voorafging was een gevolg van een counter. We stonden ook heel goed te verdedigen.

Brazilië kwam in de tweede helft nog enkele keren dicht bij de gelijkmaker, maar de Rode Duivels bleven tot op het einde van de wedstrijd geconcentreerd. Courtois liet zich opmerken met een wereldredding. “In de tweede helft kregen we het iets moeilijker. Natuurlijk omdat Brazilië offensief heel sterk is. We hebben de klus geklaard met enkele goede reddingen.”

Na de overwinning tegen Engeland eindigde België als groepsleider in de kolom met de zwaardere tegenstanders. Met Brazilië schakelde België een van de topfavorieten uit. In de halve finales wacht Frankrijk. “We wilden hier blijven tot het einde. Iedereen sprak over de moeilijke weg. Er is maar één weg en dat is die naar de finale,” besloot Courtois.

Foto: Photo News

Toby Alderweireld: “Dit is op wilskracht bereikt”

België won ‘op wilskracht’ in de kwartfinale van het WK voetbal van Brazilië. Dat zei verdediger Toby Alderweireld meteen na afloop van de wedstrijd in Kazan bij de NOS. “Iedereen zegt dat wij de gouden generatie zijn. Dat brengt druk met zich mee. In deze wedstrijd hebben we het waargemaakt. Op wilskracht, en met een beetje geluk, dat wel.”

Het was een wedstrijd om even bij stil te staan. Alderweireld: “Sommige jongens huilden na het laatste fluitsignaal. We hebben alles gegeven om dit te bereiken. Sommigen van ons konden bijna niet meer en hadden kramp maar gooiden zich toch nog voor het schot van de tegenstander. Dat was heel mooi. Laten we even genieten. En dan de focus op de volgende wedstrijd tegen Frankrijk.”

Het was een bijzondere avond, zei de Tottenhamverdediger nog. “België is een klein land. En dan winnen we van het grote Brazilië. Dit is een mijlpaal.”

Eden Hazard: “We hebben doelen gesteld en die gehaald”

Kapitein Eden Hazard genoot vrijdagavond ten volle van de 2-1 zege van de Rode Duivels tegen Brazilië in de kwartfinale van de Wereldbeker voetbal in Rusland.

Foto: AFP

“Het had een rustiger wedstrijdeinde kunnen zijn als we die goal niet hadden geslikt”, stak Hazard met zijn kenmerkende glimlach van wal. “De laatste vijftien minuten waren moeilijk. We hadden de bal niet meer in onze rangen, maar verdedigden wel goed. De ploeg heeft heel hard gewerkt. En dan heb ik het niet enkel over de elf spelers op het veld. We hebben moeilijke momenten gekend, maar hebben ons altijd als groep sterk gehouden. We hebben doelen gesteld en die gehaald. Vanavond zijn we allemaal heel erg blij. Onze volgende tegenstander, Frankrijk, heeft ook erg sterk gespeeld in de knock-outfase. Samen met Brazilië is dat misschien wel de sterkste tegenstander. Maar wij hebben ook sterke spelers. We gaan opnieuw alles geven. We weten dat het moeilijk wordt, maar dat wordt het voor Frankrijk zeker ook.”

Jan Vertonghen: “Hebben ons leven gegeven voor deze wedstrijd”

Jan Vertonghen kwam vrijdagavond uitgeput maar voldaan de pers te woord staan na de 2-1 zege. “We hebben een ongelooflijke prestatie neergezet”, pufte hij uit.

“Ik ben helemaal kapot”, opende Vertonghen. “Ongelooflijk dat we dit hebben gepresteerd, onder zoveel druk, tegen de topfavoriet. We hebben nog nooit op deze manier, in dit systeem gespeeld. Omdat de wedstrijden elkaar zo snel opvolgen, hebben we hier enkel donderdag een kwartiertje op getraind. Verder hebben we er een paar keer nog over gesproken. We stonden allemaal achter de manier van spelen en geloofden erin.”

De ‘Gouden Generatie’ liet al veel inkt vloeien, maar zette vrijdagavond ook een mijlpaal in de Belgische voetbalgeschiedenis neer. “We hadden deze wedstrijd nodig om ons als ‘Gouden Generatie’ te bevestigen, dat we geen verloren generatie zouden worden genoemd”, aldus Vertonghen. “We staan er. We geloofden vol in de kwalificatie en hebben ons leven gegeven voor deze wedstrijd. De VAR heeft zich dan ook eens in ons voordeel uitgesproken. Dat mocht ook wel eens.”

Veel genieten zit er niet in voor de Duivels, die dinsdagavond (om 20u00) in Sint-Petersburg Frankrijk treffen in de halve eindstrijd. “Maar een beetje genieten nu mag wel”, besloot Vertonghen. “Twee dagjes of zo. Daarna gaat de focus weer helemaal op Frankrijk.”

Roberto Martinez: “Jongens hebben het nieuwe systeem heel snel opgepikt”

Bondscoach Roberto Martinez was uitermate tevreden van zijn Rode Duivels na de gewonnen kwartfinale op het WK voetbal tegen Brazilië (2-1). “Dit zijn momenten om te koesteren”, liet de Spanjaard optekenen.

Foto: Photo News

“Ze hebben fantastisch gespeeld en nooit opgegeven”, legde Martinez uit. “Ze hebben Brazilië, een enorm sterk team, hen niet laten domineren. Ik hoop dat iedereen in België heel fier is. Dit is zo’n bijzondere groep jongens. Het zijn zij die de wedstrijd bepaald hebben, niet ik.”

“We hebben ons systeem de voorbije twee dagen veranderd”, vervolgde de bondscoach. “De jongens hebben dat meteen aanvaard en opgepikt. Ze hadden de drang om te winnen. Ik kan niet meer fier zijn. Dit is zo’n bijzonder gevoel. Brazilië verslaan in de Wereldbeker... Het is een ongelooflijke belevenis. Ik hoop dat iedereen dat beseft en koestert. We gaan ons nu klaarmaken voor de halve finales. We zullen er staan.”

Doelpuntenmaker Renato Augusto: “Lieten het hoofd een beetje hangen”

Renato Augusto zorgde een kwartier voor tijd voor de Braziliaanse aansluitingstreffer tijdens de kwartfinale tussen België en Brazilië. “We wisten dat we klaar moesten zijn voor alle situaties”, stak Renato Augusto na afloop van wal. “Dat gold ook voor een achterstand. Na het eerste doelpunt hebben we het hoofd even laten hangen. Nadien kwam dan ook nog het tweede en wisten we dat het moeilijk werd. Maar we zijn in de tweede helft blijven vechten tot het einde. Dat volstond jammer genoeg niet.”

Kapitein Miranda toonde zijn klasse en prees de Rode Duivels. “Dit is niet wat we wilden. We verlaten het WK met veel droefnis. We hebben gevochten tot het einde en hebben verloren van een groot elftal. Dit is een groep die vecht, met spelers die ook het volgende WK nog kunnen winnen.”