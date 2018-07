Knalrood Rock Werchter op stelten na supermatch Rode Duivels

De tweede festivaldag van Rock Werchter stond compleet in het teken van de Rode Duivels. De zenuwen stonden al de hele dag strak gespannen en de ontlading na het fluitsignaal was dan ook ontzettend groot: een joelende massa vloog elkaar in de armen. Het feestje kan nu écht beginnen.