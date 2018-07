Bewoner naar ziekenhuis naar brandje van droogkast

Hamont-Achel - Een bewoner van een huis in de Jeugdstraat in Hamont is vrijdagnamiddag naar het ziekenhuis gebracht met een CO-intoxicatie. In de achterbouw van het huis was rond 13.30 uur brand aan de droogkast ontstaan. De bewoners probeerden in eerste instantie het vuur zelf te blussen in afwachting van de hulpdiensten. Daar had het slachtoffer te veel rook geïnhaleerd. De brandweer van Budel (Nederland) en de voorpost van Neerpelt waren snel ter plaatse. De brand was snel geblust. De brandschade was beperkt. De rookschade aanzienlijk. Het huis is nog bewoonbaar. De oorzaak is vermoedelijk een kortsluiting. (mm)