Watertoren van Heukelom (Riemst) wordt B&B: "Plannen voor meditatiecentrum blijven voorlopig in de koelkast"

Riemst - Het gemeentebestuur van Riemst leverde een vergunning af aan projectontwikkelaar nv Wage uit Bilzen om de leegstaande watertoren van Heukelom te verbouwen tot een bed and breakfast. Daarmee komt er een eind aan de driejarige zoektocht naar een herbestemming van het gebouw, dat beeldbepalend is voor de streek.

Tijdens een openbare verkoop in de herfst van 2015 kocht nv Wage uit Bilzen de oude watertoren langs de Heukelommerweg in Riemst. De toren was toen al zo’n dertig jaar buiten gebruik. Michael Geurts ...