Truiense begeleidt bedrijven en organisaties door land van Kim Jong-un: "Er is verandering op til"

De ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump, was niet enkel een signaal voor de VS, maar voor de hele wereld. Kim Jong-un, de leider van de Noord-Korea, wil zaken doen met de hele wereld, niet enkel met de VS. Dat is de analyse van Milka Malfait (28), advocate uit Sint-Truiden en een van de weinigen die Noord-Korea ooit doorkruist heeft. “Noord-Korea beschikt over verschillende vrijhandelszones. Maar je moet wel je weg vinden door de administratie, en vooral de wetten weten te omzeilen.”