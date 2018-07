FOTO Dorpsraad Spalbeek neemt nieuwe start

Spalbeek

Hasselt - De officiële opstart van de dorpsraad wordt gevierd met een dorpsfeest op 8 september in de SBS De Dpr@nkel in Spalbeek!

Een vrijwilligerscomité heeft in Spalbeek een dorpsraad: “Spalbeek 2.0” op poten gezet om het dorp nieuw leven in te blazen.

Alle belanghebbenden worden hierbij zoveel mogelijk betrokken, zowel bewoners als het verenigingsleven als de lokale handelaars en zelfstandigen. Na enkele vergaderingen was het al zover omdat het enthousiasme aanwezig is bij zowel jong als oud!

Om de officiële aftrap te vieren, wordt er aan basisschool De Spr@nkel op 8 september vanaf 14 uur een heus dorpsfeest georganiseerd door en voor de Spalbekenaren.

Spalbeats biedt voor ieder wat wils! Leuke kinderanimatie, een hapje en een drankje aan democratische prijzen en geen Spalbeats zonder de lokale muziek-scene! Het wordt een gezellig feest en de ideale gelegenheid om je dorpsgenoten (opnieuw) te leren kennen.

Zowel de verenigingen als de handelaars en zelfstandigen worden in de spotlights gezet.

Last but not least willen we met Spalbeek 2.0 ook aan de jeugd denken. Voor hen is er in Spalbeek momenteel geen verenigingsleven meer. We vragen dan ook aan de leiding van de Limburgse jeugdverenigingen om hun werking op Spalbeats voor te stellen.