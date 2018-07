Genkaar neergestoken in huis in Niel-bij-As

As - Een relationeel conflict tussen drie mannen is donderdagochtend de aanleiding geweest van een steekpartij op de Nielerlaan in Niel-bij-As. Een 47-jarige man uit Genk raakte daarbij zwaargewond. De politie kon intussen een 35-jarige verdachte arresteren. Hij mocht na verhoor beschikken. De feiten gebeurden in de nacht van woensdag op donderdag. De 47-jarige Genkenaar werd met een steekwonde naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeerde niet in levensgevaar. De politie CARMA ging naar het huis in Niel-bij-As. En kon een verdachte in de boeien slaan. De derde persoon wordt nog door de politie opgespoord. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. Politie CARMA en het parket onderzoeken de zaak verder. (mm)