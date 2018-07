Efficiënt Frankrijk mag zich opmaken voor halve finale op WK: Uruguay deels genekt door blunder van doelman

Als de Rode Duivels vrijdagavond winnen van Brazilië, dan is Frankrijk de tegenstander in de halve finales van het WK. Les Bleus waren in hun kwartfinale met 0-2 te sterk voor Uruguay. Raphaël Varane voor rust en Antoine Griezmann erna scoorden de doelpunten. Al flaterde Fernando Muslera wel enorm bij de tweede tegengoal.

Uruguay moest het zonder de geblesseerde Edinson Cavani doen, terwijl Corentin Tolisso zijn kans kreeg bij de Fransen. La Celeste lieten zoals verwacht de bal aan Les Bleus, maar daar deden Paul Pogba en co. heel weinig mee. De eerste kansjes waren zelfs voor Uruguay, dat de stevige charges op een speler als Kylian Mbappé niet schuwde. Al kreeg die laatste wel de eerste echte kans van de match. Zijn kopbal ging echter in een boog over doel.

Het eerste halfuur was niet bepaald mooi en dus werd er al snel gefloten vanuit het publiek. Tot Vecino dan toch eens een bal tussen de palen trapte, maar Lloris was alert. Vijf minuten voor rust viel de 0-1 uit de lucht. Varane liep perfect in en begeleidde een vrije trap van Antoine Griezmann met een subtiele toets naar de verste paal. Enkele minuten later stond het ei zo na gelijk, maar Lloris pakte uit met de voorlopige redding van het WK op een kopbal van Martin Caceres.

Foto: EPA-EFE

Blunder

Uruguay en een achterstand ophalen, dat werkt vaak niet. Muslera zorgde vlak na rust al voor een waarschuwing door te lang te wachten vooraleer de bal weg te trappen. Griezmann kon net niet profiteren. Daarna was het echter opnieuw lang wachten op gevaar. Rodrigo Bentancur en Benjamin Pavard probeerden het van ver, maar zonder succes.

Foto: EPA-EFE

Op het uur viel er dan opnieuw een doelpunt uit de lucht. Een strakke knal van Griezmann werd volkomen verkeerd ingeschat door Muslera. De Uruguayaanse doelman liet na de bal weg te boksen en zag het leer pijnlijk in doel verdwijnen: 0-2. Onder andere Diego Godin kon zijn eigen niet geloven. Uruguay gaf de strijd niet op maar Lloris nog eens bedreigen lukte op een knal van Cristian Rodríguez na niet. Tolisso krulde nog een schot over doel, maar daar bleef het bij.

Frankrijk zo voor de eerste keer sinds 2006 naar de halve finales van het WK. Uruguay zal denken: wat als Cavani fit was geweest?