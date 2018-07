Hasselt - In woonzorgcentrum Clarenhof houden we ook tijdens de activiteiten rekening met de hitte, om het de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken.

Als de zon volop schijnt en de temperatuur de hoogte ingaat, dan zoeken we naar verkoeling. Dit door het nemen van verfrissende voetbadjes, het eten van ijsjes, het snijden van fruit of het drinken van een verkoelend drankje.

Ondertussen genieten we met zijn allen van de zon en maken we er een gezellige tijd van.