Genkenaar (47) neergestoken in As na ruzie over relatie

As / Genk - Een 47-jarige Genkenaar heeft in de nacht van woensdag op donderdag tijdens een vechtpartij in As een messteek in de buikstreek gekregen. De man moest met zware verwondingen overgebracht worden naar het ziekenhuis.

Aan een woning op de Nielerlaan kregen drie mannen ruzie over een relatie. Tijdens de schermutseling die daarop ontstond, kreeg een 47-jarige Genkenaar een messteek in de buik toegediend. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht, maar verkeerde niet in levensgevaar.

Politie CARMA kwam ter plaatse en kon nog een 35-jarige Genkenaar arresteren. Hij mocht na een verhoor beschikken. De derde man die betrokken was bij de vechtpartij kon niet worden gearresteerd maar wordt wel opgespoord door de politie.

Het gerechtelijke labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. De zaak wordt verder onderzocht door de politie en het parket.