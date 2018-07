Froome legt vrijspraak uit en wil Tour-publiek voor zich winnen: “Ik zou de gele trui nooit te schande maken”

Brussel - Chris Froome heeft in de Franse krant Le Monde een poging gedaan het Franse volk voor hem te winnen. “De Fransen zijn rechtschapen mensen met een scherp verstand”, schrijft de Britse wielrenner aan de vooravond van de Tour de France. “Ik zal de gele trui nooit te schande maken. Ik ben er trots op dat ik in de Tour mag starten als titelverdediger.”

Froome ontving begin deze week het bericht dat de Internationale Wielerunie UCI hem niet zal vervolgen voor het overmatig gebruik van het astmamiddel salbutamol in de Vuelta van vorig jaar. De vrijspraak in de slepende kwestie viel niet bij iedereen goed. Bij de ploegpresentatie in La Roche-sur-Yon werd de renner van Team Sky uitgejouwd door toeschouwers.

Froome toont in zijn bijdrage in Le Monde begrip voor de verontwaardiging. “Ik geef toe dat de voorbereidingen voor deze race zijn verstoord. Voor mij, voor de organisatoren van de race en voor u, alle wielerfans en Fransen. Ik weet dat velen van u niet in staat zijn geweest om alle details van de zaak te volgen. Daarom voel ik de behoefte de feiten simpelweg bloot te leggen. Precies zoals ze zijn gebeurd, zodat een ieder zijn eigen mening kan vormen”, schrijft de Brit.

“Medische behandeling”

Vervolgens wijdt Froome uit over de bewuste controle tijdens de Ronde van Spanje van 2017, waar de affaire begon nadat een te hoge dosis van salbutamol werd aangetroffen. Hij benadrukt dat het om een abnormale waarde ging en niet om een overtreding van de dopingregels.

“Ik heb astma sinds mijn jeugd en gebruik een inhalator om de symptomen te verlichten. Tegen het einde van de Ronde van Spanje verslechterde mijn astma en heb ik het aantal pufjes verhoogd om het probleem te verhelpen, op medisch advies. Ik ken de regels heel goed en ik weet precies hoeveel pufjes ik mag nemen. Ik weet ook dat ik aan het eind van elke etappe naar de dopingcontrole moet als ik de leiderstrui draag. Het is ook belangrijk op te merken dat een astma-inhalator niet resulteert in een verbetering van de prestaties. Dit is gewoon een medische behandeling.”