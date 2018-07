“Het wat als-gevoel dreigt hele tijd te blijven sudderen”

HASSELTBelgië ligt uit het WK. Daar hebben die dekselse Fransen voor gezorgd. Dreigen we nu allemaal te blijven zitten met een WK-kater? “In het Schotse Edinburgh stegen de spoedopnamen in psychiatrische centra in 1978, 1982 en 1986, telkens vlak na de uitschakeling in de eindronde van de wereldbeker voetbal”, zegt professor in de sportpsychologie Filip Boen. “Ik weet niet of het hier zover komt, maar een klein katertje zit er wel in.”