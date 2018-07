Yanina Wickmayer strandt in derde ronde op Wimbledon

Yanina Wickmayer (WTA-101) is er vrijdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de achtste finales op Wimbledon. De 28-jarige Vlaams-Brabantse verloor in de derde ronde in twee sets van de Kroatische Donna Vekic (WTA-55): 7-6 (7/2) en 6-1 na 1 uur en 12 minuten. Vekic stuntte in de eerste ronde door US Open-kampioene Sloane Stephens (WTA-4) uit te schakelen.

Een achtste finale in 2011 blijft Wickmayers beste resultaat op Wimbledon. Toen ging Wickmayer er in de vierde ronde uit tegen de latere winnares Petra Kvitova. Vorig jaar verloor Wickmayer op de All England Club in de tweede ronde tegen Garbine Muguruza (eveneens de latere winnares).

Elise Mertens (WTA-15) en Alison Van Uytvanck (WTA-47), de twee andere Belgen die in het enkelspel nog actief zijn, nemen het in hun derderondepartij op tegen respectievelijk de Slovaakse Dominika Cibulkova (WTA-33) en de Estse Anett Kontaveit (WTA-27).