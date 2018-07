Je kan nu ook een Beyoncé-tour volgen in het Louvre

Beyoncé en Jay Z huurden eerder al het Louvre af voor hun videoclip Apeshit, en daar speelt het museum nu gretig op in. In het Louvre kan je een tour van 90 minuten kiezen langs de werken uit de clip.

Beyoncé en Jay Z kozen het Louvre in Parijs als decor voor de opnames van hun videoclip Apeshit. In de video zie je het beroemde koppel bij kunstwerken van onder andere Da Vinci, Marie-Guillemine Benoist, Jacques Louis David en Théodore Géricault.



Veel mensen die de clip hebben gezien willen de werken in het echt bekijken, en daar speelt het Louvre gretig op in. Het Louvre werkte een 90 minuten durende rondleiding uit langs de werken uit de clip.

Onderweg leer je alles over de schilderijen en waarom nu juist deze 17 werken door de Carters zijn uitgekozen om te figureren in Apeshit.



Jay Z & Beyoncé au Louvre is alleen te volgen op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag.