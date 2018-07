Romershoven

Hoeselt - Op woensdag 27 juni werd het afscheid van de basisschool gevierd in Romershoven.

Tijdens de laatste week van juni wordt traditiegetrouw het afscheid gevierd van de zesdeklassers van de basisschool in Romershoven.

Elf leerlingen namen hun getuigschrift in ontvangst en bedankten de leerkrachten en vrijwilligers met passende teksten.

We wensen hen een fijne vakantie en een vlotte start in het secundair onderwijs!