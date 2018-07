Zo vaak douchen we (en zo vaak hebben we seks in de douche)

Het is er het weer voor en dus polsten Grohe en iVox naar de douchegewoontes van de Belgen. De helft gaat dagelijks, of zelfs meerdere keren per dag, onder de douche. Een kwart doucht met de partner en dus heeft 1 op 6 ook geregeld seks onder de douche.

Een nationale douche-enquête van Grohe in samenwerking met onderzoeksbureau iVox polste naar de douchegewoontes van de Belgen en bracht enkele opvallende resultaten aan het licht.

Elke dag tien minuten

De temperaturen van de afgelopen weken hebben er wellicht ook iets mee te maken, maar we douchen graag. De helft van de Belgen met een douche gaat dagelijks of zelfs meerdere keren per dag in de douche, het liefst wanneer ze opstaan. Een douchebeurt duurt gemiddeld tien minuten. 3 op de 10 Belgen doucht gemiddeld 5 minuten of minder, en dat is natuurlijk het meest ecologisch.



We nemen een douche om ons te wassen, te verfrissen, te onspannen of om wakker te worden, maar er zijn ook nog andere dingen die je in de douche kan doen. Een derde scheert zich onder de douche, 1 op 8 poetst er ook zijn of haar tanden. Zingen onder de douche doen we ook, al is dat iets typisch voor vrouwen. Vrouwen (24%) zingen vaker in de douche dan mannen (17%).

Meer seks onder de douche, minder stress

En natuurlijk hebben we ook seks onder de douche. Een zesde zelfs regelmatig, en dat is logisch, aangezien een kwart van de Belgen aangeeft dat ze geregeld met hun partner onder de douche staan. 5% van de Oost-Vlamingen die geregeld seks hebben onder de douche, doen het wekelijks. 15 % van de Antwerpenaeren en Vlaams-Brabanders hebben dan weer meerdere keren per maand seks onder de douche. In het algemeen hebben de Antwerpenaren het vaakst seks onder de douche, gevolgd door de Oost-Vlamingen, West-Vlamingen, Brussel en Limburg.

Leuk om te weten: Belgen die vaak seks hebben onder de douche hebben beduidend minder stress dan diegene die nooit seks hebben onder de douche.



De enquête wilde ook nog weten met wie we liefst eens onder de douche zouden staan en hier zijn Matthias Schoenaerts en Véronique De Kock de favoriete one-douche-stand.