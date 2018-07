Exclusief: al een voorakkoord in drie op de vier gemeenten

Hasselt - Vandaag, exact 100 dagen voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober, is er al in drie op de vier Limburgse gemeenten een voorakkoord gesloten. Ook voor de nieuwe provincieraad zijn er mondelinge afspraken gemaakt. Dat besluit de redactie na grondige een-op-eengesprekken met tientallen politici in deze provincie. Nooit eerder is de krant zo diep gegaan in haar zoektocht naar de secret deals die politici sluiten maar waarover ze niet willen spreken. Vandaag presenteren we u het resultaat van deze intensieve gespreksrondes. We beginnen met een grondige analyse en daarna nemen we de steden en gemeenten afzonderlijk onder de loep.