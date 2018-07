LG Mielen bezoekt Nike-distributiecentrum in Ham

Mielen-boven-Aalst

Gingelom - LG Mielen heeft een druk voorjaarsprogramma. Na ons bezoek twee weken geleden aan de watermolen van Stevoort trokken we vrijdagavond 15 juni , wat verder van huis, naar Ham voor een bezoek aan het distributiecentrum van sportkledinggigant Nike.

In twee uren tijd worden we door het bedrijf geloodst. Althans, door dat deel waar de schoenen aankomen, opgeslagen en weer herverdeeld worden. We zijn onder de indruk van de gigantische cijfers: de afmetingen van het gebouw, de enorme voorraad aan schoenen en van de efficiëntie waarmee het lossen, controleren en herverdelen gebeurt.

Het schijnt ons een aangename werkomgeving: veel ruimte en lichtinval, een constante temperatuur, niet te veel lawaai, niet té druk, alles lijkt onder controle. Het distributiecentrum valt op door zijn groene buitenwand en het imponeert door de duurzame innovatie met o.m. windturbines, zonnepanelen en geothermische energie zorgt het voor zijn eigen energiebehoeften. De inkomende containers worden via het Albertkanaal tot aan de deur van de Nike-vestiging gebracht. Met nog een hele rits andere maatregelen probeert het verdeelcentrum zijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.

Maar hoe duurzaam kan wereldhandel zijn? De schoenen worden elders in de wereld (Azië) gemaakt, naar hier verscheept en dan van hieruit weer over de hele wereld verdeeld: per vliegtuig en/of vrachtwagen want de klant wil zijn bestelling zo vlug mogelijk (liefst morgen) thuis geleverd zien.