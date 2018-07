Belgische Fred + Ginger valt op met één print en wint award

Op Playtime Paris, een beurs voor kindermerken, heeft MilK Magazine een award uitgereikt aan het Belgische merk Fred + Ginger. De zomercollectie '19 sprong de jury in het oog en meer bepaald de zelfontworpen print op een heel fris zomerrokje.

Op Playtime Paris, een van de belangrijkste Europese beurzen voor kindermerken, heeft MilK Magazine vier awards uitgereikt aan creatieve ondernemers met lef en durf.

De 'Crush'-award ging naar het Belgische merk Fred + Ginger. "Onze gelukwensen aan dit Belgische merk dat zowel ludiek is als chic, en dat zich laat inspireren door kunst, design en architectuur", staat er op de website van MilK te lezen.



Een bijzondere print op een rokje uit de zomercollectie sprong de jury in het oog, en Fred + Ginger won de MilK-award voor de print en meteen ook voor de hele zomercollectie '19. Fred + Ginger is bekend voor zijn unieke prints, ontworpen door designers, en de award is dan ook een mooie kroon op het werk.



Tot nu was het kindermerk enkel beschikbaar in de eigen winkels in België, maar daar komt binnenkort verandering in. Er komt steeds meer vraag naar het Belgische merk en enkele maanden geleden besliste Fred + Ginger om de stap te zetten naar de internationale markt.