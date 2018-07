16-jarige Mattes Ruhl fietst van Brilon naar Heusden-Zolder en terug

Zolder

Heusden-Zolder - Mattes Ruhl, een zestienjarige inwoner uit partnerstad Brilon, heeft net zijn Realschule beëindigd. De Realschule is een schooltype voor middelbaar onderwijs in Duitsland.

Geruime tijd geleden kreeg Mattes het idee om op het einde van zijn Realschule een project te doen. Wat dit zou worden was voor hem toen nog onbekend. Hij ging op zoek naar wat zijn stad bezighoudt. Hij kwam uit op het woord "Partnerschaft" waarin hij vond dat Brilon verbroederingen heeft met o.a. Heusden-Zolder en Hesdin. Mattes kreeg toen het idee, gezien hij een fervent fietser is, om een fietstocht naar de partnerstad Heusden-Zolder te maken. Met dit idee in het hoofd begaf hij zich naar Dr. Kristof Bartsch, burgemeester van Brilon. De burgemeester was vol lof over het project van Mattes. Zijn doelstelling om het woord "Partnerschaft" beter te begrijpen en/of te verbeteren, was voldoende voor de stad Brilon om Heusden-Zolder te vragen om mee te participeren in dit project.

Mattes vertrok op zaterdag 30 juni 2018 aan het stadhuis in Brilon om op dinsdag 3 juli 2018 aan de Blokhut in Heusden-Zolder aan te komen. Vrijdag 6 juli 2018 verlaat hij Heusden-Zolder om op 9 juli 2018 terug thuis te komen in Brilon.