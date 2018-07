Mily's Heartbeat zamelt 1500 euro in voor onderzoek naar aangeboren hartziekten

Brustem

Sint-Truiden - Op dinsdag 3 juli ontvingen het Healthy Heart Fund en het Fonds voor Kindercardiologie een cheque van 1500 euro om het wetenschappelijk onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen te steunen.

Ina en Armen Egoian-Stepanian uit Brustem verkochten de voorbije maanden gehaakte of gebreide dekentjes, gemaakt door Ina, ter nagedachtenis van hun dochtertje Emily die geboren werd met HLHS (Hypoplastisch linkerhart syndroom). Prof. Budts en Prof. Gewillig van UZ Leuven mochten dinsdag een cheque ontvangen ter waarde van 1.500 euro.

Ina en Armen: “Emily was een uitzonderlijk geval, want de linkerkamer van haar hartje was blijkbaar groter dan verwacht op de dag van de operatie. Er werd een andere procedure gevoerd dan eerst gedacht, dan bij 'normale' HLHS patiënten. Helaas verliep de aangepaste procedure niet zoals de chirurg en de professor cardioloog verwachtten. Deze kindjes (dan spreken we nog enkel over HLHS-patiënten) moeten op een bepaald punt in hun leven een nieuw hart krijgen, maar niemand kan voorspellen wanneer. Met een beetje financiële hulp kunnen deze professoren veel meer onderzoek doen hiernaar.”