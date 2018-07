Avondspits ’s middags begonnen: al 140 kilometer files op onze wegen

De avondspits begon vrijdag al rond de middag. Volgens de gegevens van het Vlaamse Verkeerscentrum stond er rond 14.30 uur alles samen zowat 140 kilometer file op de hoofdwegen. Vooral rond Antwerpen en Brussel is er duidelijk hinder.

Klik hier voor de meest actuele verkeersinformatie van het Vlaams Verkeerscentrum.

‘Op vrijdagen zien we sowieso wel dat de avondspits drukker is en al vroeger begint. Maar deze keer is hij wel heel stevig’, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

In de omgeving van Antwerpen is het vrijdag kort na de middag erg druk op de Ring, op de E19 vanuit Breda, op de E313 vanuit Limburg en op de E17 richting Kennedytunnel. Ook op de E40 tussen Gent en Brussel is het druk in de richting van de hoofdstad, als gevolg van een ongeval ter hoogte van Ternat. Dat ongeval is ondertussen afgehandeld.

Extra veel verkeer, ook tijdens het weekend

Dat de avondspits deze keer forser is dan op andere vrijdagen, wordt onder meer toegeschreven aan de start van het bouwverlof en aan het zomerweer. Bovendien is in Zuid-Nederland ook de zomervakantie van start gegaan. ‘In de regio rond Antwerpen zijn al heel wat Nederlandse nummerplaten te zien. Dat verklaart ook de huidige drukte op de E19 vanuit het noorden’, aldus Bruyninckx.

De Mobiliteitsorganisatie VAB had eerder al gewaarschuwd voor een extra drukke spits vrijdagavond, maar ook tijdens het weekend. Wie een overzicht wil waar de meeste hinder wordt verwacht, aangevuld met enkele tips over wanneer u het best vertrekt, klikt best hier.