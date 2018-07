De bekendste Belgische fan is al in Kazan en hij heeft weer een opmerkelijk accessoire bij

De Rode Duivels spelen en dus is ‘Obelgix’ van de partij? Wie? De meest bekende Belgische fan natuurlijk. Hij wordt steevast in beeld genomen tijdens de wedstrijd van de Rode Duivel. Met zijn op Obelix geïnspireerde outfit en opvallende accessoires - elke match een ander - loopt hij ook steevast in de kijker en wordt hij vaak in beeld genomen. Zijn bekendheid is zo groot dat hij continu gevraagd wordt voor selfies.

Nicolas Dardenne, zo heet de man in het dagelijkse leven, is door de week bedrijfsleider. Maar als de Rode Duivels spelen transformeert hij in ‘Obelgix’. Met een dikke buik en uitgedost in een tricolore outfit trekt hij er dan op uit. Ook voor elke match in Rusland vliegt hij over en weer, wat hem telkens zo’n 800 euro kost. Maar dat maakt hem niets uit.

De man is ondertussen een beroemdheid. Overal waar hij komt, wordt hij steevast aangeklampt door fans voor selfies en hij moet talloze tv-interviews geven. Onze man wachtte hem op in Kazan en haalde hem voor de camera.