Geruchtenmolen over het volgende project van Anna Wintour blijft draaien

Misschien is het omdat haar dochter dit weekend trouwt, maar de geruchten dat Anna Wintour zou opstappen als hoofdredacteur van de Amerikaanse editie van Vogue klinken luider dan ooit.

Heel wat bronnen leken er de laatste weken zeker van te zijn dat Anna Wintour nog deze zomer zou opstappen als hoofdredacteur bij Vogue. Ook haar taak als artistiek directeur bij uitgever Condé Nast zou ze voor bekeken houden.

Huwelijk

De geruchten bereiken momenteel een hoogtepunt in aanloop van het 'fashion-huwelijk' van het jaar van Wintour's dochter Bee Shaffer met Francesco Carrozzini, zoon van de overleden Vogue Italia-journalist Franca Sozzani. Na het huwelijk is er nog de uitgave van het septembernummer half augustus en dus zou deze zomer het perfecte moment zijn voor Anna Wintour om het kalmer aan te gaan doen. Of om het toch over een andere boeg te gaan gooien.

Uitgever Condé Nast ontkent nog steeds alle geruchten en een bron zou ook al bevestigd hebben dat Anna Wintour al bezig is met de herfstplanning voor Vogue. Toch blijven de geruchten spelen en schrijven sommige bronnen dat Edward Enninful, hoofdredacteur van de Britse Vogue naar New York zou verhuizen om de plek van Wintour in te nemen.

Politiek

Ook over de volgende rol van Anna Wintour wordt al druk gespeculeerd. Gaat ze eindelijk in de politiek? Komt ze aan het roer te staan van een andere titel bij Condé Nast? Keert ze terug naar Engeland, waar ze geboren is om daar een project uit de grond te stampen met de koninklijke familie?

Mocht ze toch Vogue en Condé Nast verlaten, dan is het voor een groots project waar ze nog meer invloed mee kan uitoefenen dan nu al het geval is, speculeren de bronnen unaniem. Ze wordt al langer "de grootste marketeer" genoemd die de uitgeverij ooit heeft gekend.