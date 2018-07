Tongenaar moet 593.235 euro ophoesten voor neersteken liefdesrivaal

Boorsem / Tongeren / Maasmechelen -

Een 41-jarige man uit Tongeren moet voor drie jaar de cel in voor het neersteken van een vriend van zijn ex-vriendin in haar appartement in Maasmechelen. De man was overmand door jaloezie toen hij de twee toevallig op een terrasje zag zitten. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 593.235 euro omdat zijn leven aan een zijden draadje hing door een zeer diepe steekwonde in de arm.