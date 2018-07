Lanakenaar krijgt 7 jaar cel voor smokkel 2,5 ton cocaïne

Lanaken / Dilsen-Stokkem / Boorsem / Maasmechelen -

Een 53-jarige Lanakenaar is vrijdag in Hasselt veroordeeld tot 7 jaar cel voor de betrokkenheid bij de smokkel van minstens 2,5 ton cocaïne vanuit Brazilië naar België. De drugs zaten verstopt in enorme blokken marmer van elk 15 ton die in 2016 in een loods in Overpelt aangetroffen werden.