Barack Obama geeft relatieadvies: "Stel jezelf drie vragen voor je gaat trouwen"

Barack Obama gaf ooit relatieadvies aan voormalig communicatiedirecteur van het Witte Huis Dan Pfeiffer en dit relatieadvies staat nu zwart op wit in 'Yes, We (Still) Can, een boek dat Pfeiffer heeft geschreven.

Barack en Michelle Obama waren tijdens Obama’s regeerperiode al een voorbeeldkoppel, met hun romantische aanrakingen en liefdevolle knipogen. En Barack Obama blijkt dus ook de geknipte man om relatieadvies te geven.



Toen Dan Pfeiffer, de communicatiedirecteur van de voormalig Amerikaanse president op zijn allerlaatste dag in het Witte Huis afscheid nam, gaf Barack Obama nog wat relatieadvies. Dan vertelde de president over zijn vriendin en dat hij het gevoel had dat het toch wel serieus aan het worden was.



Barack Obama vertelde toen dat Dan Pfeiffer zich drie vragen moest stellen. De conversatie met Barack Obama staat nu zwart op wit in Yes, We (Still) Can, een nieuw boek dat Pfeiffer recent heeft geschreven.

"Dit is het advies dat ik iedereen die wil trouwen, zou geven", zei Barack Obama in het gesprek met Dan Pfeiffer. "Vind je haar interessant? Je brengt meer tijd door met die persoon dan met wie ook voor de rest van je leven, en er is niets belangrijker dan altijd te willen horen hoe zij denkt over de dingen."

"Maakt ze je aan het lachen? En ik weet niet of je kinderen wil, zal ze een goede mama zijn? Dat zijn de dingen die écht belangrijk zijn in een relatie op lange termijn."

Gelukkig voor Dan Pfeiffer kon hij 'ja' antwoorden op alle vragen en is hij ondertussen getrouwd met het meisje. Barack Obama was aanwezig op het huwelijk.