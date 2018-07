Geniepige Bilzenaar krijgt een jaar cel voor fotograferen jonge meisjes op festival

Bilzen -

De Tongerse rechter veroordeelde een 56-jarige man uit Bilzen tot een opsluiting van een jaar met uitstel en een geldboete van 600 euro omdat hij een uitgebreide verzameling kinderporno in zijn bezit had. Uit onderzoek bleek dat de man ook geniepig jonge meisjes in het openbaar fotografeerde terwijl ze in de speeltuin speelden of voor hem aan de kassa van de supermarkt stonden.