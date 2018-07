Zwangere Pippa Middleton steelt de show op Wimbledon

Op de vierde dag van het tennistornooi Wimbledon verscheen ook Pippa Middleton in een lange witte jurk in het publiek. Pippa is al jaren een tennisfan en haar zwangerschap houdt haar dit jaar zeker niet thuis.

In een elegante, witte jurk maakt de zwangere Pippa Middleton een opvallende verschijning op de vierde dag van het grastornooi Wimbledon.



De 34-jarige zus van Kate Middleton is zwanger maar dat houdt haar zeker niet thuis. Met haar babybuik geniet ze samen met haar broer James van de wedstrijden en de sfeer op Wimbledon. Pippa Middleton is al jaren een tennisfan, en blijft ook spelen tijdens de zwangerschap, schreef ze recent nog in een column voor magazine Waitrose Weekend.

De zwangere Pippa ziet er in de koninklijke loges fris en stralend uit. Ze draagt een op maat gemaakte kanten midi-jurk van Anna Mason, schoenen van de Britse ontwerpster Penelope Chilvers, en een Chanel-zonnebril en clutch maken haar outfit af.

Pippa trouwde in mei vorig jaar met James Matthews. Vorige maand maakte ze bekend dat ze zwanger is.