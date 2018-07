Internering na moord en dollemanstocht in Heusden-Zolder

Heusden-Zolder -

In de Hasseltse correctionele rechtbank is zopas de internering bevolen voor Lahcen M. (48). De man is veroordeeld voor de roofmoord op thuisverzorgster Lisette Meerten (54) en nog een 15-tal andere feiten waaronder moordpoging, diefstallen met geweld, slagen, verkeersinbreuken en verboden wapendracht. Volgens de rechtbank lijdt de man aan een geestesstoornis en is er een groot gevaar op recidive. De feiten speelden zich op 11 februari 2016 in Heusden-Zolder af.